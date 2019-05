Non fa curare il cane malato: la Cassazione condanna il padrone a 10mila euro di multa

Non aveva portato la sua cagnolina dal veterinario nonostante fosse evidente che non stesse bene: le sue mammelle erano tutte ulcerate. Per questo motivo, la Cassazione ha confermato la multa da 10mila euro per il reato di maltrattamento di animali a carico del padrone.



L'imputato, Attilio C. di 42 anni,





Luna, il nome della cagnolina di razza mista, era stata trovata dagli operatori del canile di Modena «vagante ed in pessime condizioni di salute

Presentava tumori mammari di grosse dimensioni e ulcerati, dermatite in varie zone del corpo, calli da decubito e artrosi agli arti posteriori e anteriori. Per i giudici, il proprietario Attilio C





Confermando la sentenza della Corte di Appello di Bologna, la Cassazione ha anche condannato il padrone a donare 2500 euro all'associazione animalista Anpana, costituitasi parte civile a tutela di Luna, oltre a pagare le spese legali.

si è difeso dicendo che non era colpa sua se la cagnetta aveva sviluppato dei tumori. A lui - questo ha sostenuto il suo legale - si poteva rimproverare la «trascuratezza» ma non la «volontà di cagionare una sofferenza e una malattia al cane». Ma per la Corte suprema questa versione non ha retto