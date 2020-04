Nuova cucciolata di futuri cani soldato al centro militare veterinario dell'Esercito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È arrivata una nuova cucciolata al Centro Militare Veterinario di Grosseto. I cuccioli, perlopiù pastori belga malinois, saranno allevati e addestrati dai militari per divenire dei bravi cani soldato formando binomi affiatati con i loro conduttori “umani” nelle differenti specializzazioni. I nuclei cinofili verranno poi, una volta completata la preparazione, quando i cuccioli saranno adulti, impiegati al fianco dei contingenti italiani impiegati nelle missioni all’estero ma anche, in Italia con il compito di sorvegliare gli obbiettivi sensibili e strategici del nostro Paese, ricercare armi e munizioni e di bonificare aree e infrastrutture.Per lavorare come cinofilo occorrono calma, capacità comunicativa e concentrazione. Il conduttore deve essere in grado di motivare il proprio cane al momento giusto, capire le motivazioni di un suo errore e riconoscere cosa stimola l’animale a portare a termine il suo lavoro. Sarà grazie al fiuto infallibile di questi cuccioli, una volta che saranno cani soldato adulti, che sarà possibile sventare attentati, individuare esplosivi, salvare vite umane.