Obama, morto il cane Bo: «Abbiamo perso un compagno fedele, ci mancherà tantissimo»

Barack Obama saluta il suo amato cane Bo, morto all'età di 12 anni. L'ex presidente degli Stati Uniti annuncia la dolorosa perdita su Twitter, pubblicando anche alcune foto del suo vecchio amico a quattro zampe: «Oggi la nostra famiglia ha perso un vero amico e un fedele compagno - scrive -. Per più di un decennio, Bo è stato una presenza costante e gentile nelle nostre vite, felice di vederci nei nostri giorni buoni, nei nostri giorni brutti e ogni giorno nel mezzo».

Obama ha speso delle parole molto belle per Bo: «Ha tollerato tutto il clamore che derivava dall'essere alla Casa Bianca, abbaiava forte ma non mordeva, amava saltare in piscina in estate, era paziente con i bambini, viveva per gli avanzi intorno alla tavola da pranzo e aveva un pelo fantastico».

L'ex presidente conclude il suo messaggio d'addio dicendo: «Era esattamente ciò di cui avevamo bisogno e più di quanto ci aspettassimo. Ci mancherà moltissimo». Bo venne adottato dalla famiglia Obama nell'aprile del 2009 per far felici le figlie Malia e Sasha.

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V

— Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2021