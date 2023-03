L'orca Lolita sarà liberata: ha trascorso oltre 50 anni in cattività (fu catturata nel 1970) nel parco acquatico di Miami

Dopo 57 anni di «lavoro» l'orca marina Lolita sarà finalmente libera. Il mammifero acquatico è stato costretto a esibirsi per milioni di spettatori nell'acquario marino di Miami Seaquarium in Florida, negli Stati Uniti, fin dagli anni '70. Ora, grazie a un accordo «storico», la 57enne sarà finalmente liberata.

Cosa è successo

Un'orca tenuta in cattività per 50 anni in una vasca «limitante» sarà finalmente liberata grazie a un accordo storico. Lolita l'orca è stata prelevata dalle acque di Washington nel 1970, quando aveva solo 4 anni, ed è stata costretta a esibirsi per milioni di spettatori al Miami Seaquarium. L'orca, che ha 57 anni, è la più anziana ad essere tenuta in cattività e alla fine è stata «allontanata» dalle esibizioni dopo essersi ammalata. Ma durante la conferenza stampa di giovedì scorso, è stato dichiarato che l'orca, che pesa 7 mila chili, sarà infine liberata. Il Miami Seaquarium, insieme all'associazione no-profit Friends of Lolita della Florida, al filantropo e proprietario degli Indianapolis Colts della NFL Jim Irsay, hanno trovato un accordo per liberare l'orca in modo che possa tornare nelle «acque di casa». Il sindaco Levine Cava ha definito l'accordo "storico" e un grande giorno per Miami. Ha detto: «Molti hanno sperato e pregato per questo risultato per molti, molti anni».

Le precedenti proteste

Gli attivisti per i diritti degli animali chiedono da tempo che la balena venga restituita allo stato selvatico, poiché ha sofferto per «cinque miserabili decenni in un'angusta vasca», secondo la PETA. Gruppi come la PETA hanno occupato il Seaquarium in segno di protesta e hanno anche intentato diverse cause legali per conto della balena. Il vicepresidente della Fondazione PETA e consigliere generale per le leggi sugli animali, Jared Goodman, ha dichiarato in un comunicato: «Se Lolita verrà finalmente restituita alle sue acque di origine, ci saranno applausi da tutto il mondo, anche da parte della PETA, che ha portato avanti diverse cause legali per conto di Lolita e ha martellato il Seaquarium con proteste che chiedevano la sua libertà per anni».





«Se il Seaquarium accetterà di spostarla, le offrirà il tanto atteso sollievo dopo cinque miseri decenni in una vasca angusta e invierà un chiaro segnale agli altri parchi: i giorni in cui si confinano mammiferi marini altamente intelligenti e di vasta portata in prigioni desolanti sono finiti». I gruppi per i diritti degli animali hanno condotto campagne decennali e da tempo sostengono che le condizioni di vita di Lolita fossero pessime e che la sua vasca fosse troppo piccola.

I tempi cambiano

Si dice che l'attrazione turistica stia invecchiando e che Lolita sia diventata un animale da poster. Inoltre, la società sta cambiando e gli animali in cattività e da spettacolo non sono più tollerati. Il sindaco di Miami-Dade Daniella Levine Cava ha difeso il trattamento riservato a Lolita dalla contea durante le polemiche sul destino dell'animale. Ha dichiarato ai media locali che, secondo recenti rapporti indipendenti, Lolita viene curata dai «migliori veterinari marini» di Miami-Dade. Ha aggiunto: «Finché è stata affidata alle nostre cure, è stata curata». Pritam Singh, fondatore dell'associazione no-profit Friends of Lolita, ha ammesso che c'è molto lavoro da fare per riportare a casa la balena. Il governo statunitense deve acconsentire al trasferimento e i funzionari di Miami e della Florida dovranno collaborare. «C'è molto lavoro da fare», ha detto. «Ma credo che siamo all'altezza del compito». Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration, le orche meridionali, che trascorrono diversi mesi all'anno a Washington, sono state inserite nell'elenco delle specie in pericolo nel 2005. La popolazione delle orche è stata «ridotta nel periodo 1965-75 a causa delle catture per i parchi marini». Nel 1974, la popolazione di balene era di 71 esemplari, il primo anno in cui sono state contate, e ha raggiunto un picco di 96 esemplari nel 1996. Tuttavia, il numero di balene è sceso a 79 nel 2001, mentre attualmente si pensa che il numero di balene sia intorno agli anni '70.