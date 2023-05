Orche attaccano una barca al largo delle coste della Spagna, terrore a bordo: timone a pezzi e scafo perforato

Un gruppo di orche ha attaccato e danneggiato una barca a vela al largo delle coste del sud della Spagna. A riferire l'accaduto è il servizio di soccorso marittimo locale. Poco dopo, il video dell'attacco è stato diffuso sui social, diventando in poco tempo virale. Le orche, dopo aver speronato il Mustique, hanno rotto il timone e perforato lo scafo, spingendo l'equipaggio composto da quattro persone a contattare le autorità locali per chiedere aiuto. Il soccorso marittimo ha mandato una nave e un elicottero per assistere l'imbarcazione di 20 metri che è stata rimorchiata al porto di Barbate, nella provincia di Cadice, per le riparazioni.

Squalo spiaggiato partorisce 20 cuccioli prima di morire: l'incredibile scena in Sardegna