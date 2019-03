Un batuffolo di pelo bianco: a Berlino arriva l'erede dell'orsetto Knut

Martedì 19 Marzo 2019, 17:34 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2019 20:08

Lo zoo Tierpark di Berlino è in festa per la nascita del successore dell’orsetto Knut , l’esemplare di orso polare che affascinò i visitatori tra il 2006 e il 2008. Il piccolo è un batuffolo di pelo bianco ed è la mamma Tonja (di 9 anni), ad aver permesso al cucciolo di uscire dalla tana. Il piccolo è nato il primo dicembre e ha trascorso i primi mesi al buio con la madre. I due hanno, ovviamente, un legame strettissimo. "Tonja è una madre molto buona, che si prende incredibilmente cura del suo cucciolo, non lo lascia mai fuori dalla sua vista”, spiega Florian Sicks, custode degli orsi polari.Il piccolo era curiosissimo per la sua prima esplorazione, tanto che si è arrampicato coraggiosamente tra le rocce e si tuffato nella grande piscina. La mamma, Tonya, ha avuto una vita molto travagliata: negli ultimi due anni ha perso tre dei suoi cuccioli. Il padre, Wolodja, vive invece in uno zoo nei Paesi Bassi . I direttori dello zoo fanno che il nome del cucciolo sarà scelto in collaborazione con i potenziali futuri adottanti.