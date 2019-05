Due orsi torturati e costretti a guidare lo scooter al circo: il video provoca rabbia, poi la liberazione

Martedì 7 Maggio 2019, 18:56 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 20:27

Si chiamano Sugar e Spice. Sonoa, così chiamati per quella macchia a forma di luna crescente sul petto. Sono una specie in via di estinzione. Sin da piccolidi Hanoi, in Vietnam. Li hanno messi in sella a uno scooter e fatti girare nell'arena fregandosene delle conseguenze delle loro cadute.che li ha soccorsi e portati al sicuro nel loro santuario. I due cuccioli sono letteralmente passati dall'inferno al paradiso nel giro di ventiquattro ore. «Hanno iniziato insieme un periodo di quarantena di 45 giorni - spiegano in un post su Facebook - e stanno già vivendo una serie di nuove emozioni tra cui giocattoli, amache, cibo delizioso e salutare e molto altro ancora».«Siamo veramente grati che le autorità abbiano deciso di agire immediatamente, inviando un chiaro messaggio ai circhi del paese - ha dichiarato Tuan Bendixsen, direttore di Animals Asia Vietnam . Questo salvataggio servirà come deterrente a chi è intenzionato a commettere reati, suonerà da campanello d’allarme per chi considera l’idea di partecipare ad uno spettacolo circense e magari fungerà da catalizzatore per il governo e lo spingerà a monitorare più attentamente anche le altre strutture che utilizzano specie protette e a rischio nei loro spettacoli».