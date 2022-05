Orso in fuga in una galleria tra Arquata e Tronto, il video diventa virale

Un orso in fuga nella galleria di Forca Canapine, al confine tra Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e Norcia (Perugia). Il video dell'animale che corre - «scortato» da un'auto con il chiaro tentativo di accompagnarlo fuori dalla galleria - è stato pubblicato da un utente Facebook sul gruppo social «Amanti dei Monti Sibillini Marche» nella tarda serata di ieri. L'orso, affaticato e un po' impaurito, a un certo punto si ferma e si volta verso il veicolo che lo segue, per poi riprendere la sua corsa in direzione del territorio umbro.

https://www.facebook.com/100024518568479/videos/293095866346030/

Chi ha postato il video, residente ad Arquata, racconta stamani all'Ansa di aver ricevuto quelle immagini e di averle semplicemente caricate sul gruppo Facebook, sottolineando: «Non sono io l'autore del video, anche perché è stato girato in un momento in cui la galleria era chiusa al traffico e quindi penso che sia stato filmato da qualche addetto autorizzato a lavorare nel cantiere». Il video, che ha una durata di un minuto e 48 secondi, si conclude con l'orso che continua a correre in direzione Norcia.