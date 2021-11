Cucciolo d'orso perde il contatto con la madre e si smarrisce nel centro di Gorizia: «Evento raro»

Un cucciolo di orso è stato catturato stanotte dai vigili del fuoco a Gorizia. In realtà si è trattato di metterlo in salvo prima che si mettesse nei guai. L'episodio è avvenuto in via Giustiniani, a due passi dalla centralissima Piazza Vittoria. Il piccolo, di circa 30 chilogrammi, era stato avvistato poco prima di mezzanotte da alcuni passanti mentre, sul marciapiede, sembrava cercare qualcosa da mangiare.

