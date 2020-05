Orso si arrampica sul balcone di un condominio in Trentino

Un orso si arrampica sui balconi e poi si lascia cadere a terra con un'incredibile agilità, nonostante la mole imponente. Lo spiderman degli orsi. Si può già ribattezzare così il plantigrado che la scorsa notte è apparso improvvisamente nel centro di Calliano, paese fra Trento e Rovereto.

Sotto gli occhi dei residenti esterrefatti, si è arrampicato sul balcone del primo piano di un'abitazione dondolandosi per un pò come su un'altalena. Poi, con estrema agilità, è balzato a terra e si è allontanato. Il tutto è stato ripreso con il telefonino da un abitante. Sul posto è arrivato il sindaco del paese, Lorenzo Conci, che ha postato il video sul suo profilo facebook. In breve sono arrivati anche gli uomini del Corpo forestale.

Ancora da chiarire quale sia l' orso-acrobata che ha fatto la sua apparizione a Calliano, paese non molto distante dal Centro Casteller dove da pochi giorni è rinchiuso M49.



