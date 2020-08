Orso si unisce al picnic di una famiglia americana

Nothing to see here, just having a casual picnic @stooloutdoors (via ig:am_mrs.nesbit) pic.twitter.com/oAZF7lXZ4y — Barstool Sports (@barstoolsports) August 11, 2020

Una famiglia è stata sorpresa dalla piacevole compagnia di un orso nero che si è aggiunto alla loro tavola durante un picnic in famiglia in una foresta dello stato del Maryland, USA.

In un video, girato da Kaitlyn Nesbit e pubblicato sui social, è possibile osservare il momento in cui l'animale è seduto in silenzio a un tavolo che attende mentre un ragazzo gli prepara un panino con burro di arachidi e gelatina e poi lo mangia direttamente dalle mani del giovane.

Nesbit ha raccontato all'agenzia Caters News, che si trovava in vacanza con la famiglia e che «l'orso è sempre in giro, ma non disturba mai».

«Alcuni del nostro gruppo sono abituati a contatto con la natura, e ci hanno consigliato di non fare movimenti bruschi e di rimanere dove eravamo», ha detto la donna. «La maggior parte di noi era spaventata e filmava dal terrazzo», ha aggiunto.

Alcuni utenti, che hanno guardato il video, hanno criticato la scena, sottolineando che gli orsi non dovrebbero mangiare quanto è stato offerto all'orso.



