Cane sfugge alla padrona e salva un cucciolo intrappolato tra i fili elettrici

Padova

Sabato 7 Settembre 2019, 09:51 - Ultimo aggiornamento: 07-09-2019 10:51

Improvvisamente ha iniziato a correre velocissimo.meticcio di taglia medio-piccola, stava passeggiando insieme alla sua proprietaria nei pressi didi) quando qualcosa ha attirato la sua attenzione. La sua padrona lo ha visto scomparire in un capo di erba alta, a duecento metri dalla strada, senza avere il tempo di fermarlo. Lo ha rincorso, temendo che si perdesse - o peggio - che finisse nelle mani sbagliate. Ma quando è riuscita a raggiungerlo, si è trovata di fronte ad una scena incredibile: un cucciolo di segugio era rimasto impigliato in un vecchio cavo telefonico e Teo era lì per salvarlo.Tra gli abbai di uno e dell'altro, la donna ha tentato in tutti i modi di liberarlo ma non ci è riuscita. Così ha chiamato i vigili del fuoco che lo hanno tratto in salvo. Il cucciolo era allo stremo delle forze, denutrito e disidratato, per questo Teo non ha mai smesso di stargli vicino. Una vicenda che si è conclusa positivamente: il segugio, senza microchip, è stato portato in clinica veterinaria per le cure.