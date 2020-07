Padre salva la sua bambina di quattro anni dalle fauci di un alligatore

L'americano Andrew Grande è riuscito a salvare la figlia di quattro anni grazie ai suoi rapidi riflessi. Con grande sangue freddo l'uomo è riuscito a impedire alla figlia Brandalyn di finire tra le fauci di un enorme alligatore.

Il fatto è accaduto nella città di League City, in Texas, in un momento in cui l'uomo era nel giardino di casa sua mentre i figli giocavano.

Andrew ha visto improvvisamente la testa dell'alligatore che spuntava dall'acqua. Quando si è reso conto che l'animale si stava avvicinando spedito nel punto in cui si trovava la bambina, l'uomo è corso lì e, quando il rettile era a meno di dieci metri di distanza, ha afferrato la piccola e l'ha salvata dalle fauci dell'animale.

Una volta messa in salvo la figlia e rientrati tutti in casa, Andrew ha chiamato il dipartimento della fauna selvatica, che a sua volta ha allertato un cacciatore di alligatori. Dopo più di tre ore di sforzi, lo specialista e il suo team sono riusciti a catturare il rettile, lungo più di tre metri e con l'aiuto di una corda lo hanno catturato.

L'alligatore è stato trasferito al Gator Country Wildlife Preservation Center, dove Andrew, Brandalyn e il resto della famiglia sperano di andare a trovarlo un giorno.

