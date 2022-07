Palinuro, affonda pedalò con 5 ragazzi: salvati dai cani-bagnini Dylan e Vita

Affonda un pedalò con 5 ragazzi a bordo, tutti tratti in salvo da due Unità Cinofile SICS, assieme ai bagnini del vicino stabilimento. L'incidente è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 250 metri a largo della spiaggia delle Saline a Palinuro. Alcuni dei ragazzi, tra i 25 e i 30 anni, non sapevano nuotare, l'intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso di evitare il peggio. Gli stessi naufraghi si sono dichiarati meravigliati dalla velocità con cui hanno visto arrivare i cani, muniti della speciale imbragatura galleggiante, che ha permesso loro di mantenersi a galla fino al trasbordo sui pattini di salvataggio intervenuti dallo stabilimento Urlamare. Dylan e Vita, entrambi dei Golden Retriever, erano in servizio presso la postazione di sicurezza SICS attivata su quel tratto di spiaggia grazie ad una collaborazione con l'amministrazione comunale di Centola e l'ufficio locale della Guardia Costiera di Palinuro.

