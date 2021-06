Tokyo, nati due gemelli di panda. Fa festa anche il governo giapponese

A Tokyo sono nati due panda gemelli. Il parto eccezionale è avvenuto allo zoo giapponese, dove la panda gigante Shin Shin ha dato alla luce due gemelli che sono in ottima salute. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo, tanto che anche il governo giapponese è intervenuto, con un portavoce che ha parlato di «notizia molto positiva». I panda sono animali sessualmente timidi, con difficoltà a riprodursi negli zoo e gravidanze difficili. «Mi sono sentito sollevato quando Shin Shin ha raccolto il suo piccolo» appena partorito, ha detto Yutaka Fukuda, direttore dello Zoo Ueno di Tokyo, aggiungendo di «essere rimasto sorpreso e veramente felice quando è nato anche il secondo».

Dato che raramente le femmine di panda riescono ad allattare due cuccioli, uno dei piccoli è stato messo in incubatrice. Il sesso dei nuovi nati non è stato ancora reso noto. Shin Shin e il suo partner Ri Ri, due esemplari di 15 anni, hanno già un altro cucciolo, Xiang Xiang, 4 anni. Arrivati allo zoo di Tokyo nel 2011, come prestito dalla Cina, i due panda avevano avuto l'anno successivo un primo cucciolo, che però è morto di polmonite sei giorni dopo il parto. I panda sono amatissimi in Giappone e lo zoo spera in un massiccio afflusso di visitatori dopo le chiusure della pandemia.