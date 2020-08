Panda gigante compie 38 anni: festa in Cina per Nonna Xinxing

In uno zoo della municipalità di Chongqing, nella Cina sud-occidentale, si è tenuta oggi, domenca 16 agosto, la festa di compleanno di una famosa «nonna panda» di nome Xinxing, che ha compiuto 38 anni. Per il panda gigante, che vive in buone condizioni fisiche ad eccezione di una occasionale ipertensione, è stata preparata una torta di compleanno ricoperta con il cibo che l'animale preferisce, come germogli di bambù, carote e angurie.

Alla festa hanno partecipato oltre 100 fan del panda gigante. Xinxing è il più antico panda gigante in cattività al mondo, la sua età equivale ad oltre 110 anni di un uomo. É nata nel 1982 nella natura della contea di Baoxing, nella provincia del Sichuan, dove nel 1869 il prete cattolico, zoologo e botanico francese Armand David scoprì la specie.



e alla fine dell'anno scorso era matriarca di un'enorme famiglia di 153 panda. I suoi figli sono sparsi in Cina e in altri Paesi e regioni tra cui Stati Uniti, Canada e Giappone. Secondo Yin Yanqiang, direttore tecnico dello zoo, nel mondo non più di 30 panda giganti hanno vissuto oltre i 30 anni. Yin ha aggiunto che lo zoo ha effettuato un'osservazione completa ed esami fisici su Xinxing, misurando la sua pressione sanguigna e controllando la sua salute dentale ogni settimana