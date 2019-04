La panda dello zoo di Vienna ha un nuovo compagno: è arrivato il maschio Yuan Yuan

Yang Yang, la panda femmina di 18 anni che dal 2003 vive nello zoo di Vienna, torna ad avere un compagno. Nella sua casa nel parco zoologico di Schienbrunn è stato introdotto un nuovo compagno: si chiama Yuan Yuan (nella foto), e ha 19 anni.



La femmina Yang Yang era rimasta sola da quando, tre anni fa, era morto l'esemplare maschio Long Hui con il quale aveva dato alla luce due cuccioli. Il nuovo arrivato Yuan Yuan fino a oggi era vissuto in Cina, dove già ha concepito più di un cucciolo. Per adesso è stato messo in quarantena: verrà presentato al pubblico soltanto alla fine di maggio.



Nel frattempo in un altro zoo, quello di Berlino, si sta cercando in tutti i modi di far riprodurre la femmina Meng Meng (5 anni di età) e il maschio Jiao Qing (8 anni). Come sempre in questi casi, l'impresa si presenta particolarmente ardua: per questa specie l'iter dell'accoppiamento è molto laborioso e solo in rare occasioni porta all'esito sperato. Vere squadre di esperti si impegnano per agevolare l'incontro amoroso tra i due, ma per adesso Jiao Qing e Meng Meng si sono ignorati. Non si sono neanche degnati di uno sguardo - riferiscono i testimoni, preferendo piuttosto impegnare le loro giornate in altre attività, prevalentemente lo smangiucchiare canne di bamboo.



Nei giorni scorsi Meng Meng era entrata nel periodo di piena fase riproduttiva, che però dura solo 72 ore e capita una volta all'anno. I responsabili dello zoo si sono affrettati a congiungere i due esemplari, ma il maschio Jiao Qing non sembra avere troppa dimestichezza con l'approccio amoroso: gli esperti che tengono i panda sotto osservazione hanno infatti notato una certa ritrosia di parte sua a fare il primo passo, per poi evidentemente convincersi a qualche piccolo tentativo. «Hanno bisogno di un po' di pratica», aveva osservato Norbert Zahmel, operatore dello zoo. Alla fine si è deciso di passare alle maniere forti, ovvero all'inseminazione artificiale, che viene praticata sottoponendo entrambi gli animali ad anestesia per prelevare il seme dal maschio e fecondare la femmina.



Negli ultimi anni tra zoologi e ambientalisti si è aperto il dibattito su quanto siano realmente utili i tentativi di salvare i panda dall'estinzione. Secondo alcuni esperti, i milioni di euro che ogni anno si spendono per aiutare questi mammiferi a sopravvivere e a riprodursi potrebbero essere destinati, con risultati ben più rilevanti, alla difesa della biodiversità e di molte altre specie a rischio nel mondo.

Mercoledì 17 Aprile 2019, 19:08 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 19:09

