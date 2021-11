Papera ferita abbandonata in strada a Eboli: salvata dai vigili urbani

Una papera ferita ed abbandonata per strada è stata salvata dalla polizia municipale ad Eboli. Affianco all'animale, sofferente, è stato rinvenuto dai vigili urbani un biglietto con la scritta. "prendetevi cura di me". Chi custodiva la papera ha abbandonato l'animale ed ha scritto anche il biglietto per lanciare l'Sos e farlo soccorrere. Gli agenti della polizia municipale di Eboli, diretti dal comandante Sigismondo Lettieri, hanno allertato i veterinari dell'Asl di Salerno per soccorrere l'animale e prenderlo in custodia.