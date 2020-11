Dorme e scoppia un incendio in casa, il pappagallo lo sveglia chiamandolo e si salvano dalle fiamme

Un pappagallo può salvare la vita, specie mentre si dorme. E' stato infatti l'animale a salvare Anton Nguyen, avvisandolo in tempo dell'incendio che era appena scoppiato in casa. E' quanto accaduto a Brisbane, in Australia, martedì scorso. Eric, questo il nome dell'uccello, ha iniziato a chiamarlo e ad urlare.

APPROFONDIMENTI L'APPELLO Enzo Salvi, scappato il pappagallo Jerry. L'attore sui social:... CHE TALENTO! Pappagallo con un'intonazione straordinaria canta un successo di... STA BENE Enzo Salvi torna in tv con il pappagallo Fly: «Aggessione...

Il pappagallo ha lanciato l'allarme prima che i rilevatori di fumo entrassero in funzione: questo ha permesso ad Anton di mettersi in salvo e di fuggire via col suo salvatore.

Enzo Salvi, ritrovato il pappagallo Jerry: «È tornato dal suo papà»

«Eric, il mio pappagallo, ha iniziato a "urlare", quindi mi sono svegliato e ho sentito un po' di fumo - ha commentato l'uomo al Canale 9 della tv australiana - Ho preso Eric, ho aperto la porta, ho guardato sul retro della casa e ho visto delle fiamme. Così ho afferrato la mia borsa, me ne sono andato e sono corso al piano di sotto».

La casa è stata completamente avvolta dal rogo, ma i vigili del fuoco sono stati in grado di contenere l'incendio. Grazie, anche, all'allarme speciale dato dal pappagallo.

Ultimo aggiornamento: 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA