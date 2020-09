Pappagallo con un'intonazione straordinaria canta un successo di Beyoncé

Sta spopolando sui social, il video che mostra l'esibizione di un simpatico pappagallo amazzone, il quale canta con una straordinaria intonazione uno dei grandi successi della cantante americana Beyonce, If I Were A Boy.

L'esibizione del pappagallo

La breve registrazione pubblicata su Instagram è diventata virale in breve tempo. Tuttavia, il repertorio del pappagallo, che vive nel Lincolnshire County Wildlife Park, Regno Unito, non si ferma a questo brano, ma comprende anche Poker Face della cantante Lady Gaga, Firework di Katy Perry e You Drive Me Crazy di Gnarls Barkley, secondo quanto raccontato dal personale che si prende cura di lui nel parco.

LEGGI ANCHE Paul McCartney a Napoli, al via i rimborsi per i biglietti

Ultimo aggiornamento: 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA