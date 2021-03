Prete celebra la messa con la cagnolina sulle ginocchia: «Scusate, è malata e se la lascio sola piange».

Padre Gerardo Zatarain è il responsabile della parrocchia messicana di Ognissanti. Detta così non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che, quella è una parrocchia molto particolare. Infatti è all'interno del Territorio Santos Modelo, lo stadio di calcio del club Santos di Torreon che gioca nella prima divisione del campionato messicano. Una particolarità che ha dell'incredibile e che vede spesso i tifosi recarsi alla messa prima della partita. Questa volta però, il fallo da rigore non concesso non c'entra. A fare notizia è stato qualcosa che è accaduto in chiesa nei giorni scorsi quando padre Zatarain, si è presentato a celebrare messa insieme alla sua cagnolina Paloma. Così, dopo lo stupore iniziale dei fedeli, la funzione è proseguita senza alcun problema e con la anziana Paloma che, accoccolata sulle ginocchia del sacerdote, non ha fatto un fiato.

APPROFONDIMENTI LA NOVITA' Roma, riapre il Bioparco: ecco le regole ed i nuovi orari, tra... MONDO Il salvataggio del gatto? Non non va proprio come dovrebbe… LA DENUNCIA Squali, le Maldive vogliono riaprire la caccia dopo 11 anni: ira...

«Scusate, aveva detto il sacerdote ad alcuni confratelli e fedeli prima dell'inizio della messa mentre spiegava le sue intenzioni, ma se la lascio sola piange». In ogni caso, alla fine della messa, Paloma è potuta rientrare a casa dove il sacerdote, che la accudisce da anni, continua a tenerle compagnia. Padre Zatarain sembra sia giunto da poco tempo in quella parrocchia. Oltre all'amore per gli animali e per la sua Paloma, è anche noto per quello per il calcio. La sua squadra del cuore, manco a dirlo, è il Santos de Torreon.