Sfugge al padrone e cade in un dirupo, pastore tedesco salvato dai vigili del fuoco

Era sfuggito al controllo del proprietario e poi precipitato in un dirupo adiacente un corso d'acqua. Brutta avventura, stamattina nel Casertano, per un pastore tedesco che è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta. La squadra, composta da esperti in tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviali) e soccorso fluviale è intervenuta nel comune di Pontelatone: una volta giunti sul posto, hanno percorso per 300 metri il corso d'acqua portando con loro una tavola galleggiante su cui trasportare il cane dopo averlo raggiunto. Una volta recuperato dai vigili del fuoco il pastore tedesco, in buone condizioni ma ancora spaventato, è stato riconsegnato al proprietario.

