Domenica 28 Aprile 2019, 18:39 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2019 18:40

La Polizia Stradale di Parma,sottosezione di Berceto, impegnata nel pattugliamento dell’A15 ha tratto in salvo 5 gattini che si aggiravano in autostrada, evitando che potessero essere schiacciati dalle auto in transito. L’ultimo è stato messo al sicuro anche grazie alla collaborazione dei Vigili del Fuoco di Parma, infatti, il gattino si era nascosto all’interno di una tubatura angusta presente in autostrada.Una volta messi al sicuro i 5 gattini sono stati affidati all’Ente Nazionale Protezione Animali.La Polizia sottolinea che chi abbandona animali in strada commette un reato.