Un pavone a spasso per le strade di Sorrento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO. Un avvistamento straordinario anche in tempi di Covid, con gli animali selvatici che conquistano sempre nuovi spazi. Un pavone se ne andava tranquillamente a spasso lungo le strade di Sorrento. I video sono stati realizzati dall'ex vice sindaco,, in via Capo, la strada che da Sorrento raggiunge Massa Lubrense. Durante la sua passeggiata, il pavone ha rischiato seriamente di essere investito dalle auto in transito. In tanti si sono fermati per ammirarlo.