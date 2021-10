Pesca di frodo, sequestrato nel Cilento un palangaro per catturare pesce spada

La motovedetta CP556 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro ha sottoposto a sequestro un attrezzo da pesca illegale di oltre 5km nelle acque antistanti il porto di Pisciotta, un palangaro utilizzato prevalentemente per la pesca del pesce spada.

Ci sono volute oltre due ore per portare a termine le operazioni di recupero a bordo dell'attrezzo a causa delle notevoli dimensioni e per la presenza di alcuni esemplari di pesce spada sottomisura già catturati. Gli esemplari rinvenuti, tutti di taglia inferiore a quella consentita dalla normativa, sono stati sbarcati presso il porto di Palinuro e sottoposti a visita da parte del competente servizio veterinario locale, tempestivamente intervenuto.

Tuttavia, alcuni di essi presentavano evidenti problemi di parassitosi il che ha impedito al personale medico di destinarli al consumo umano per il rischio connesso alla loro ingestione. I rimanenti esemplari sono stati invece devoluti in beneficenza a favore di un istituto caritatevole della zona.

APPROFONDIMENTI LOMBARDIA Po, allarme bracconieri pesca con l'elettroshock: in tre ore... I CONTROLLI Pesca di frodo nel lago Fusaro: multati dai carabinieri forestali IL CASO Ischia, pesca di frodo nell'area protetta: denunciati tre sub,...