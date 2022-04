Brasile, pescatori catturano pesce di 1,70 metri quasi 60 chilogrammi

Due pescatori hanno catturato un pesce di 1,70 metri di lunghezza e quasi 60 chilogrammi a Brilhantão, un tratto dove si incontrano le acque dei fiumi Brilhante e Dourados, nello stato brasiliano di Mato Grosso do Sul. L'agricoltore Rony Dronov e Manfredo Rode Júnior hanno esibito il loro trofeo sui social media, tuttavia l'animale è stato poi rilasciato.

Rony ha parlato con g1 dell'impresa piena di adrenalina e emozione. La pesca è cominciata al mattino presto, però solo a fine giornata, quando sembrava che non avessero preso niente, hanno sentito che qualcosa si stava agganciando.

«La pesca non è stata facile, siamo arrivati ​​all'alba, ma è stato solo a fine giornata che abbiamo cambiato la tecnica e siamo riusciti a catturare questo pesce enorme», ha raccontato Dronov. Il pesce non si è arreso facilmente ai pescatori. Rony ha ricordato che il pesce, dopo essere stato agganciato, ha portato i pescatori sulla sponda del fiume, in una parte ricca di alberi e rami secchi.

Dopo aver imbarcato il pesce sulla barca, è stata solo felicità, come hanno spiegato i pescatori. I sorrisi sui loro volti si sono visti fin dall'inizio. «Salire a bordo non è stato facile, abbiamo fatto molta attenzione a non ferire l'animale».

Finita l'adrenalina del momento, ciò che resta è solo il record. Rony commenta che la pesca ha sempre fatto parte della sua vita.