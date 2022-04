Pescatori catturano un pirarucu di oltre 2 metri e 130 kg

Due pescatori hanno catturato un esemplare di arapaima gigante, noto anche come pirarucu, di oltre 2 metri e 130 kg nel fiume Madeira, Brasile.

Anderson Guedes e Wladis Kucharski hanno raccontato a g1 che era il più grande pesce arapaima che avessero mai catturato. La pesca si è svolta a Jaci-Paraná, nel distretto di Porto Velho e l'animale è stato restituito vivo al fiume.

Sui social i due hanno celebrato l'impresa e pubblicato le immagini del pesce gigante che, da solo, occupava l'intero spazio del kayak in cui si trovavano. Anderson ha raccontato del momento in cui hanno trovato il pesce e le sensazioni contrastanti durante la battaglia con l'arapaima sul fiume. «É stata una sensazione incredibile. Ho avuto un po' di paura perché in ogni momento il pesce può trascinarti in acqua, ma allo stesso tempo ero pervaso da una sensazione di euforia. Il cuore batteva forte, l'emozione andava a mille», ha ricordato.

I due colleghi, che praticano la pesca sportiva, hanno impiegato circa 40 minuti per agganciare il pesce, metterlo nel kayak e poi rilasciarlo con tutta la sicurezza necessaria.