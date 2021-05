Detroit, trovato un pesce di 100 anni: «Un mostro fluviale, lo abbiamo liberato»

Un vero mostro fluviale. Così l'hanno definito gli scienziati il pesce gigante trovato nel fiume Detroit, Stati Uniti, e che si ritiene abbia più di 100 anni. Si tratta di una femmina di storione di lago che misura più di 2 metri e pesa ben 108kg. È stato catturato dal personale dell'Alpena Fish and Wildlife Conservation Office, che ha trovato il pesce ad aprile.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, nel Tevere pesci siluro da 100 chili: l’ultima sfida... COVID Covid India, 8 leoni positivi in uno zoo: infettati dagli addetti al... VITERBO Chicca fa visita al padrone in Terapia intensiva Covid a Viterbo. I... REGNO UNITO Cigno trovato con un calzino in testa, salvato in extremis: la... ROMANIA Ucciso Arthur, l'orso più maestoso d'Europa. Sotto... L'IDEA Cani smarriti: arriva la app che li ritrova dal naso

Gli esperti ritengono che sia uno dei più grandi storioni di lago mai registrati negli Stati Uniti e, in base alla circonferenza e alle dimensioni della creatura, hanno affermato che si presume sia una femmina e abbia più di 100 anni. «Probabilmente si è schiusa nel fiume Detroit intorno al 1920 - ha scritto su Facebook l'Alpena Fish and Wildlife Conservation Office –, quando Detroit divenne la quarta città più grande d'America».



La specie - Lo storione di lago è un pesce d'acqua dolce che vive nel Nord America, dalla baia di Hudson e attraversa i corsi d'acqua del fiume Mississippi. Le creature che si muovono lentamente, che preferiscono gli habitat di sabbia o ghiaia sul fondo di laghi o letti di fiumi, percorrono i fiumi durante la stagione della deposizione delle uova. Lo storione maschio ha una durata di vita compresa tra 50 e 60 anni, ma una femmina può vivere fino a 150 anni, secondo l'US Fish & Wildlife Service.

Now that's how you take a fish photo! The Alpena Fish & Wildlife Conservation Office crew caught this 240lb, 6' 10" female lake sturgeon in the #DetroitRiver. She is likely 100+ years old! After processing, she was quickly released into the river. Photo by Jason Fischer/USFWS. pic.twitter.com/qNlBbdZaSV

— U.S. Fish and Wildlife (@USFWS) May 3, 2021