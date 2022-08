Pesce "mostro" attacca un ragazzo, il lago viene prosciugato per dargli la caccia

Un intero lago prosciugato per dare la caccia al luccio alligatore, un pesce ritenuto pericoloso, in grado di attaccare l'uomo, dai denti affilati come rasoi e che può crescere fino a 3 metri di lunghezza. La caccia al pesce, portato per la prima volta dagli Stati Uniti in Cina come animale domestico, è stato poi rilasciato nei laghi una volta che le sue dimensioni non erano più compatibili con un ambiente casalingo. Ed ecco che la specie si è moltiplicata, portando in questo caso, i residenti nella città di Ruzhou, nella Cina centrale, a dargli la caccia, svuotando persino un lago.

Mamma prepara 426 pasti in scatola contro la pandemia per sfamare per 8 mesi i tre figli: ecco la tecnica di conservazione del cibo

Alla ricerca del pesce "mostro"

La creatura, che molti definiscono mostruosa, per la prima volta è stata rinvenuta a metà luglio, allarmando le autorità locali che hanno deciso di prosciugare il lago artificiale di Yunchan, dopo aver trascorso inutilmente due settimane a cercarlo nelle acque. Il lucciolo alligatore, forte delle sue origini di circa 100 milioni di anni, ha sviluppato un grande adattamento mimetico ed una forte esperienza nella fuga. Secondo le autorità cinesi il pesce rappresenta un potenziale rischio per gli ecosistemi e per gli esseri umani, soprattutto dopo un incidente in cui un ragazzo è stato morso da un lucciolo alligatore che non arrivava neanche ad un metro di lunghezza.

Barbie Madam Walker, la bambola celebra la prima donna afro-americana diventata milionaria

Evento social

La ricerca del pesce fantasma, in Cina è diventato persino un evento social, tanto da aver attirato oltre ai media tradizionali anche influencer di TikTok che si sono riuniti, girando video e facendo dirette dal lago di Yunchan. Ma prosciugato il lago, del pesce non c'era alcuna traccia.

Dangen Gu, esperto di ecosistemi acquatici presso il Pearl River Fisheries Research Institute, ha dichiarato: «Quando un luccio viene rilasciato in un fiume, in un lago o in un allevamento ittico, inizierà a divorare tutto, il che può essere una grande minaccia per gli ecosistemi locali, ma dreneremo tutti i laghi quando avvistiamo un luccio alligatore?»

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Pesce?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Pesce</a> "mostro" attacca un ragazzo, il lago viene prosciugato per dargli la caccia <a href="https://t.co/vAZdwKqg26">https://t.co/vAZdwKqg26</a></p>— Leggo (@leggoit) <a href="https://twitter.com/leggoit/status/1563844147915669506?ref_src=twsrc%5Etfw">August 28, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>