Pesci cannibali degli abissi lunghi più di 2 metri avvistati sulla costa, il fenomeno che gli scienziati non sanno spiegare

Dagli abissi più profondi alla costa. L'avvistamento sempre più frequente in un habitat differente da quello delle profondità marine del sauro feroce, pesce dotato di zanne e che pratica il cannibalismo, sta lasciando perplessi gli scienziati.

Il pesce sauro è una delle creature più strane degli abissi, con un aspetto preistorico che include grandi occhi, una mascella con le zanne, una pinna simile a una vela e un corpo lungo, viscido e senza squame. Il nome del loro genere, Alepisaurus, si traduce in lucertola senza squame. Possono crescere fino a superare i 2 metri di lunghezza, rendendoli una delle più grandi creature delle acque profonde, secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration. I sauri si trovano negli oceani di tutto il mondo e possono nuotare a più di un chilometro e mezzo sotto la superficie dell'oceano, tipicamente cacciando in una profondità comunemente chiamata zona del crepuscolo. Mangiano piccoli pesci, crostacei e polpi, così come l'un l'altro. Noaa descrive i sauri come famigerati cannibali. Si sa molto poco sulla riproduzione del pesce lancetta, ma sono ermafroditi, nel senso che hanno organi sessuali sia maschili che femminili. Hanno anche adattato un insolito processo digestivo: il cibo recuperato dai loro stomaci dagli scienziati è spesso praticamente intatto. Ciò porta a pensare che tendano a mangiare quanto più possibile per poi digerirlo all'occorrenza.

Il dipartimento dei parchi e delle attività ricreative dell'Oregon ha dichiarato lunedì che diversi sauri feroci sono stati portati a riva nello stato nelle ultime settimane e almeno uno è stato trovato vivo (ed è stato liberato). «Nessuno è sicuro del motivo per cui stanno raggiungendo la riva», ha detto il dipartimento, aggiungendo che se il pubblico incontra un sauro dovrebbe condividere una foto e taggarlo e Noaa.