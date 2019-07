Un pesce di nome... Wakanda: scoperta nuova specie in Tanzania

Giovedì 11 Luglio 2019, 16:38 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2019 16:59

Il pesce del film si chiamava Wanda. Questo scoperto in, invece, Wakanda. Nulla a che vedere con la splendida commedia del 1988 diretta da Charles Crichton, piuttosto qui si parla di un omaggio al "regno" rappresentato nei fumetti di Stan Lee.I ricercatori hanno fatto questo riferimento pensando a Black Panther, il personaggio apparso per la prima volta nei "Fantastic Four". Il pesce "fantastico" si trova invece in Tanzania, nell'oceano indiano. I risultati e le foto di questa ricerca sono stati pubblicati da ZooKeys . Gli scienziati protagonisti di questa sensazionale scoperta fanno parte del progetto "Hope for Reef della California Academy of Sciences". Un'iniziativa nata per ripristinare la barriera corallina. Proprio qui è stata trovata questa specie di pesce, in particolare nella zona più profonda a circa 150 metri sotto il mare., o "fatine", sono stati individuati da alcuni sub specializzati in questo tipo di ricerche: «La preparazione per queste immersioni profonde è molto intensa, il nostro equipaggiamento subacqueo spesso pesa più di noi» ha detto Luiz Rocha tra i responsabili del progetto. Uno degli studenti che hanno lavorato alla missione, Yi-Kai Tea, ha poi detto: «Conoscevamo altri pesci imparentati a questo nell'Oceano Indiano, ma non pensavamo di trovare questo. Quando ho visto questo incredibile pesce viola, ho capito subito che avevamo a che fare con un pezzo mancante del puzzle»