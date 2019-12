Invasione di pesci pene sulla spiaggia, il mistero sulla costa: bagnanti sotto choc

Miles de "peces pene" invadieron una playa en California. La playa de Drakes Beach, fue escenario del encallamiento de grandes cantidades de Urechis unicinctus, un extraño ser marino que llamó la atención de muchos por su aspecto.https://t.co/mDG0A0k07b — Telefe Santa Fe (@telefesantafe) December 13, 2019

Thousands of 'penis fish' wash onto California beach https://t.co/9bn6LUIWPE pic.twitter.com/hmOnds5MBw — New York Post (@nypost) December 12, 2019

Ultimo aggiornamento: 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vera e propria. Una spiaggia a 50 miglia a nord diinsi è svegliata completamente invasa da questa razza di pesci, gli, una particolare specie di invertebrati marini meglio conosciuti appunto con il nome di “Pesce pene”.Questi animali somigliano molto, in effetti, a un fallo umano, somiglianza che spiega il motivo dell'insolito nome. Si tratta di creature lunghe oltre 20 centimetri che vivono sotto diversi strati di sabbia e dei quali i gabbiani vanno matti.Proprio perché vivono nel fondale marino non ci si spiega come possano essere arrivati sulla spiaggia e soprattutto in un numero così considerevole.Ile abbia anche effetti afrodisiaci.