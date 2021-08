Auto si schianta contro un cervo: ferita bambina di tre anni, l'animale muore

Un’auto si è scontrata con un cervo maschio adulto, l’altra sera, verso le 21,3 0, sulla strada provinciale che da Pescina porta a Venere, in provincia dell'Aquila. Dopo il scontro l’auto è finita fuori strada con gravi danni mentre l’animale è morto. A bordo della vettura c’erano la madre e due bambine di 3 e 6 anni, la più piccola è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano dove è stata medicata e dimessa dopo alcune ore. La parte anteriore della macchina è andata completamente distrutta dopo il violento impatto con il cervo che in quel momento attraversava la strada.

L’animale è uscito da una boscaglia improvvisamente e il conducente non ha fatto in tempo a frenare ed è andato a impattare con il possente animale, che è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti il servizio veterinario della Asl di Avezzano e una pattuglia dei carabinieri forestali di Gioia dei Marsi per i rilievi. A giugno un altro cervo era stato investito sulla A24 sempre nei pressi di Pescina e per questo il prefetto dell’Aquila aveva tenuto una riunione con forze dell’ordine, enti gestori e altri organizzazioni interessate. Nel corso della riunione era emersa la necessità di provvedere ad alcune misure volte a creare condizioni di sicurezza per la circolazione, ma anche a tutela della stessa fauna, cresciuta in maniera considerevole negli ultimi anni.