Così i cani insegnano ai bimbi malati che non devono avere paura delle cure

Affrontare la vita in ospedale con un sorriso. E' quello che cercano di fare i medici dell'ospedale pediatrico di Southampton, Regno Unito, dove c'è un team molto speciale a tenere compagnia ai piccoli pazienti: i “dog-tors”, sei cani Golden Retriever da Pet therapy. A riportare questa notizia è il quotidiano La Stampa . L'idea è nata nel 2012: uno dei bambini ricoverati in ospedale doveva indossare una mascherina, ma non riusciva a farlo perchè aveva troppa paura. Così, a sbloccare la situazione, è arrivato proprio un cane da pet therapy: «E' stato felice di infilare il naso in una maschera di riserva e dare una annusatina», ha raccontato la volontaria Lyndsey Uglow. Il bimbo, vedendo l'animale, si è sentito tranquillo di poter provare anche lui.Da quel momento si è pensato di utilizzare questi cagnoni per questo: mostrare ai giovani pazienti dell'ospedale che non c'è ragione di temere i macchinari per le cure. Milo, Hattie, Quinn, Jessie, Leo e Archie – questi i nomi del team “dog-tors” –sono diventati i protagonisti di video e foto mentre utilizzano attrezzature mediche – come raggi x e risonanze magnetiche.Il team di golden retriever visita i pazienti fino a 5 volte a settimana e gli effetti benefici si vedono anche fuori dall'ospedale: secondo uno studio pubblicato sul British Journal of Nursing in questo modo i bimbi riescono ad avvicinarsi ad animali di cui prima avevano timore.