Gender reveal, piccione tinto di rosa per svelare il sesso del nascituro: scoppia l'ira degli animalisti

Un piccione è stato salvato dopo che era stato colorato di rosa in occasione di una festa a tema «gender reveal», l'usanza americana (ma che sta spopolando anche in Italia, ndr.) in cui si svela il sesso del bambino che nascerà.

L'animale è stato ritrovato al Madison Square Park di Manhattan, New York, mentre si cerca l'altro pennuto colorato di azzuro e le polemiche degli animalisti non si placano.



L'uccello, al momento del ritrovamento, mostrava segni di malnutrizione. È stato salvato e portato al Wild Bird Fund per essere curato. Il gruppo no-profit per la riabilitazione e l'educazione della fauna selvatica ha dichiarato di ritenere che il piccione sia stato tinto deliberatamente. Su Twitter Wild Bird Fund ha scritto: «L'uccello già aveva difficoltà a trovare cibo in natura, di volare bene o di sfuggire ai predatori, ora è stato anche tinto. Per fortuna una persona gentile lo ha salvato a Madison Square Park e ora è al sicuro».

Cos'è il gender reveal?

Rispondendo a un utente che chiedeva perché qualcuno avrebbe fatto una cosa del genere, il gruppo ha risposto che «la rivelazione del sesso è un fenomeno che sta crescendo di popolarità».

I gender reveal party sono una tradizione nata negli Stati Uniti, in cui le coppie in attesa organizzano una festa per annunciare il sesso del loro bambino, prima della nascita. Spesso c'è una cerimonia, come il taglio di una torta o il lancio di un palloncino, il cui contenuto sarà blu o rosa per rivelare il sesso del bambino.

Pigeons come in many different colors, but pink isn't one of them. This king pigeon was deliberately dyed and released. As a domestic bird unable to find food in the wild, fly well or escape predators, this poor kid had it bad enough before being dyed.



Sos per gli animali

Il Wild Bird Fund ha detto che faranno al piccione alcuni bagni per rimuovere la tintura e sperano che l'uccello si liberi delle piume e le faccia ricrescere del suo colore originale. Hanno poi aggiunto che gli uccelli domestici non dovrebbero mai essere rilasciati in natura: «Moriranno di fame o di predazione».

«Se trovate un piccione tutto bianco (o di qualsiasi altro colore), soprattutto se sembra spaventato e smarrito, ha bisogno di aiuto». Nel frattempo si cerca anche il piccione di colore azzurro. Il gruppo afferma che ogni anno riabilita più di 7.500 animali malati, feriti o orfani prima di rilasciarli nella città di New York.