Pinguini gay: in un acquario irlandese sono più della metà

Venerdì 3 Maggio 2019, 19:09 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 19:24

Più della metà dei pinguini dell'Acquario Dingle Oceanworld di Kerry, in Irlanda , intrattengono relazioni omosessuali tra loro. Per la precisioneLa manager dell'Oceanworldha dichiarato «Abbiamo due coppie omosessuali di maschi, e due coppie di lesbiche. Non si possono distinguere le femmine dai maschi dai loro organi genitali per cui l'unico modo è vedere quando gli animali si accoppiano senza concepire i pulcini».Nonostante non sia insolito per i pinguini essere attratti da esemplari dello stesso sesso, il fatto che la metà di quelli di Kerry lo siano ha fatto incuriosire molto gli amanti della specie.Louise Overy rivendica questo primato: «Nello zoo di New York una copia di pinguini omosessuali ha allevato un piccolo pulcino e la notizia ha fatto il giro del mondo perché si è pensato fosse l'unica coppia gay al mondo. Noi qui abbiamo ben 4 coppie!».Le relazioni omossessuali sono comuni in tutto il regno animale e sono state osservate anche fra alcuni tipi di insetti.