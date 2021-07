Un pitbull dall'aspetto colpevole fa un gran casino in un video esilarante

Il filmato pubblicato su Instagram da saba_the_pit inizia con il proprietario di un pit che filma la sua cucina, con un bidone della spazzatura rovesciato sul pavimento e con della spazzatura sparsa intorno anche nella sala da pranzo. Il cane si gira, apparentemente evitando la domanda, prima che il suo proprietario si avvicini per riprendere il cane, apparentemente colpevole.

Il video esilarante è intitolato: «Non posso rimanere arrabbiato con quella faccia a lungo...»

Il video è stato pubblicato su Instagram il 22 agosto 2019 ma era riuscito a raccogliere solo 212 visualizzazioni. Il video è stato recentemente ripubblicato sull'account Instagram del cane doggosdoingthings il 2 luglio e ha 2,7 milioni di follower e finora, è stato apprezzato da 58.700 persone. Molti si sono affollati nella sezione commenti per condividere i loro pensieri sul divertente filmato.

Un utente di Instagram ha scritto: «Come inizia ad andare quella coda non appena lo guardi!! È così carino da spuzzare!! Mi sembra che il gatto stia cercando di avvertirlo con i miagolii... come “amico - tu sono effe!”» Un'altro utente ha aggiunto: «Quando lo lasci da solo probabilmente è ansioso, non brontolare. Puoi provare a dargli un osso crudo o qualcosa che possa sgranocchiare!!». Tuttavia, alcune persone credevano che il colpevole del pasticcio fosse in realtà il gatto.

La casalinga di Nantucket ha riaffermato questa teoria, scrivendo: «Non hai mai visto Lilli e il vagabondo? Era ovviamente il gatto, vedi come lo prende in giro quando entra la seconda mamma?!».