Pitbull attacca il serpente per difendere due bambini, ma il cane eroe non sopravvive al veleno

La casa va a fuoco, il jack russel salva tutta la famiglia ma muore tra le fiamme

Venerdì 27 Settembre 2019, 15:08 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2019 16:16

, è morto dopo il morso di unche stava per mordere due bambini. Il cane che viveva nella Contea di Sumter, in Florida, ha notato l'animale prima ancora dei piccoli e ha iniziato ad aggredirlo. I due fratellini volevano cambiare l'acqua nella ciotola, ma sotto c'era il rettile ad attenderli.Avrebbe potuto morderli e forse ucciderli, ma Zeus si è avventato su di lui fino a quando non è stato morso. Gary Richardson, il padre dei bambini, ha assistito alla scena senza poter far nulla, notando che il cane dopo pochi minuti era già agonizzante. Il cane è stato così portato dal veterinario, ma purtroppo le sue condizioni erano troppo gravi e il giorno dopo è morto.Tutta la famiglia è distrutta da questa perdita, Zeus è sempre stato molto amato da tutti ed era diventato a pieno titolo un menbro familiare. I suoi padroni ricorsano il cucciolo come uno dei cani più buoni e affettuosi mai avuti, come sottolinea la stampa locale: «Se trovi un pitbull cattivo è solo perché è stato trattato male, sono animali eccezionali».