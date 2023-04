Cane «unicorno» doveva essere sopressa per la rogna, salvata e adottata. La storia del pitbull Strawberry

Il suo nome è Strawberry ed è una cagnolina caratterizzata da un simpatico bernoccolo sulla sua testa. Dopo un passato difficile, in cui ha rischiato la vita, l'animale a quattro zampe ora ha finalmente trovato una casa dove essere felice. La padrona di «Fragola» Kristen Kuhlman ha raccontato che i suoi figli amano giocare con Strawberry mentre suo marito piace accoccolarsi con la cagnolina sul divano.





Strawberry è una pitbull di 2 anni che passava da un rifugio all'altro e che stava per essere soppresso a causa di una botta in testa, ha finalmente trovato una casa amorevole. Kristen Kuhlman, una mamma di due bambini di South Pasadena, in California, ha raccontato he sapeva che avrebbe adottato Strawberry dopo aver conosciuto la sua storia. Tuttavia, il pitbull ha avuto un inizio di vita difficile.

«La sua pelle era rosa acceso a causa di un'infezione, era ricoperta di rogna e aveva due grossi noduli sulla testa», secondo quanto scritto in un post su Instagram, nell'aprile del 2022, di «La Belle Foundation», un'organizzazione di soccorso per animali con sede a Los Angeles che ha salvato Strawberry dall'eutanasia.

«Questo giovane cane ne ha passate di tutti i colori», ha dichiarato l'organizzazione di soccorso in un post sui social media. «Ha orribili graffi sul muso gonfio e gli occhi appannati, per non parlare di due enormi noduli nella sua dolce testa». In precedenza i rifugi pensavano che il nodulo sulla testa fosse un tumore e volevano sopprimerla, ma gli esami hanno dimostrato che si trattava di tessuto cicatriziale dovuto a una vecchia ferita e non era pericoloso per la vita. Quando Strawberry è guarita e pronta per l'adozione, la famiglia Kuhlman di South Pasadena "non ha resistito" quando l'ha vista online.

«Continuavo a vedere la sua foto sulla pagina Instagram della fondazione e lei era ancora disponibile. Aveva degli occhi così dolci e non avevo mai visto un cane come lei», ha detto Kuhlman. «È unica e riconoscibile, una su un milione, unica nel suo genere». Kuhlman ha continuato: «Ho sempre scherzato dicendo che mi piacciono i cani a cui manca un occhio o che hanno solo tre zampe. È il tipo di cani che mi piace adottare. Quindi qualcosa in Strawberry mi ha fatto pensare che sarebbe stata adatta alla nostra famiglia».

Quando la Kuhlman ha portato a casa Strawberry nel settembre del 2022, ha detto che il cane ha avuto un periodo "difficile" per adattarsi al nuovo ambiente. «Strawberry ne ha passate tante nella sua vita», ha detto. All'inizio era nervosa e "non sapeva cosa stesse succedendo" perché si era spostata così tanto. La famiglia è stata benedetta da Strawberry dopo essersi ripresa dalla tristezza di aver perso un cane di 15 anni, ha riferito la NBC Los Angeles. «Ci siamo chiesti a lungo come fosse arrivato il bozzo", ha detto Jack Kuhlman, il figlio gemello della famiglia. "Penso che questo sia un altro motivo per cui ci è voluto così tanto tempo per farla adottare». Kuhlman ha detto di aver notato che Strawberry "piangeva" di notte. "Abbiamo pensato tutti: «Oh no, in cosa ci siamo cacciati», ha detto. «Ma nel giro di un paio di settimane è uscita dal suo guscio ed è diventata un cane affettuosissimo. La mia famiglia la adora».

This is Strawberry. She was almost euthanized in a shelter because of the bump on her noggin. Fortunately it was revealed to be harmless scar tissue from an old injury. Her unique appearance helped her get the attention of a forever family, who love her just the way she is. 14/10 pic.twitter.com/Je4kONsZK2 — WeRateDogs (@dog_rates) April 20, 2023



Una casa per «Fragola»

La Kuhlman ha notato che i suoi figli amano giocare con Strawberry e che lei adora una bella partita a recupero, mentre a suo marito piace schiacciare un pisolino con Strawberry sul divano. «Si è inserita perfettamente nella nostra famiglia», ha detto. «È stato fantastico». Invece di dare un nuovo nome a Strawberry, la Kuhlman ha detto di aver pensato che il nome si adattasse alla personalità del pitbull perché è una «ragazza davvero dolce».

«È carino. Sono molte sillabe, quindi a volte la chiamiamo 'Strawbs'", ha spiegato il marito della Kuhlman, Jeff. «Abbiamo trovato un guinzaglio con le fragole. Sembrava che tutto funzionasse. Strawberry ha anche alcuni fan nel quartiere, poiché è abbastanza riconoscibile per la sua particolare protuberanza sulla testa. «La gente abbassa i finestrini e dice: «Ehi, Strawberry», ha spiegato Kuhlman. «È molto amata da molte persone».