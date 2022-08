Trovano la casa a soqquadro, pensano ai ladri ma era un grosso pitone bianco

I vigili del fuoco di Terni stanno intervenendo congiuntamente ai carabinieri Forestali, per il recupero di un grosso rettile, probabilmente un esemplare di pitone bianco entrato in un abitazione in via 3 Archi. I residenti sono rientrati in casa trovandola a soqquadro hanno pensato alla visita di ladri invece dopo la sorpresa del grande rettile.