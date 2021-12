Poiana ferita salvata dai Forestali in Alta Irpinia

Uno splendido esemplare di poiana salvato dai Carabinieri Forestali in Alta Irpinia. I militari della Stazione Forestale di Bagnoli Irpino, su richiesta da parte di una guardia ecozoofila, sono intervenuti in una località boschiva di quel comune, dove una poiana era caduta senza più riuscire a spiccare il volo a causa di una frattura a un’ala. Difficili le operazioni di soccorso a causa della reticenza del rapace che, dopo l’ispezione veterinaria, è stato trasportato presso il Centro Raccolta e Recupero Rapaci di Napoli per una più accurata diagnosi sulle condizioni di salute.