Poiana ferita alla testa salvata dalla polizia stradale sull'autostrada A30

Una poiana, uccello rapace della famiglia Accipitridi, è stata salvata da una pattuglia della polizia stradale in servizio sulla A30 Caserta-Salerno, nel territorio del Comune di Palma Campania intorno alle 20 di ieri sera. Il rapace era a terra sulla corsia di sorpasso direzione Salerno, visibilmente in difficoltà nel riprendere il volo per una vistosa ferita al lato sinistro della testa. La pattuglia Verona894 del distaccamento di Nola, in servizio lungo l'arteria autostradale, ha così prontamente e non senza difficoltà, atteso anche il grave pericolo alla circolazione, messo in sicurezza il rapace e notiziata la centrale operativa. Gli operatori del Coa hanno quindi allertato i sanitari del centro di recupero animali selvatici del dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali presso il presidio ospedaliero veterinario dell'Asl Napoli 1 Centro dove, con una staffetta della sezione di Napoli, il rapace é stato ricoverato. Non si esclude che il rapace nella ricerca di cibo abbia impattato con qualche veicolo in transito o contro cavi sospesi.