Posillipo, vigili del fuoco recuperano una cagnolina caduta in un dirupo

È stata recuperata dai vigili del fuoco la cagnolina Rebecca, che si è sfilata la pettorina ed è sfuggita alla sua padrona sabato pomeriggio in via Manzoni. Una favola a lieto fine che dalla pagina social Sos Amici... aiutiamoci tra noi di Sergio Colella ha messo in azione decine di volontarie che in tre giorni hanno cercato senza sosta la cucciola di beagle in ogni anfratto del quartiere.

Un guaito, flebile ma continuo, ha attirato l'attenzione nel tardo pomeriggio di lunedì e una volta sopraggiunta la padrona ci si è attivati per il suo salvataggio, reso difficile dall'oscurità. La cucciola, spaventata e affamata, è caduta in un dirupo di via De Bonis e le operazioni sono state piuttosto complicate ma dopo oltre due ore Rebecca è tornata tra le braccia della sua padrona poco prima di mezzanotte.