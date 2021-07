Pozzuoli, SOS per i paperotti di Villa Avellino aggrediti dai gabbiani

«CI AIUTI A VIVERE? siamo QUI, QUO e QUA, 3 paperotti in pericolo di vita. Abbiamo bisogno del tuo aiuto!»

E' l'appello lanciato con un cartello ai margini del laghetto artificiale di Villa Avellino, a Pozzuoli. A causa dell'intensificarsi delle incursioni dei gabbiani ai danni degli abitanti del laghetto al centro del polmone verde puteolano, pesciolini, tartarughe e paperotti, alcuni volontari si sono arrivati con un Vademecum per la loro salvaguardia.

«Vuoi essere uno dei nostri angeli custodi? Ecco cosa puoi fare: Allontana i gabbiani che ci minacciano - Non gettare rifiuti nel laghetto o nel prato - Veglia su di noi senza toccarci».

Preoccupati i frequentatori del parco.

Scrive Anna del Giudice sulla propria pagina Facebook: «Dopo che i gabbiani hanno fatto strage di pesciolini rossi , scendendo in picchiata nel laghetto , ora sono seriamente in pericolo i paperotti. Sono stati poste, come dissuasori , strisce intrecciate di plastica biancorossa , una sorta di griglia che sovrasta il laghetto... speriamo bene».