Prende a calci un gatto e se ne vanta sui social. Il video diventa virale

Prende a calci un gatto, filma la scena con lo smartphone e la pubblica sui social come storia all'interno del suo profilo Instagram. Protagonista un ragazzo di Cassino che oggi pomeriggio ha deciso di postare il video con orgoglio, sebbene ci sia poco di cui vantarsi. Nel video si vede un gatto spaventato su un marciapiede, su di lui compare la scritta 'pallonetto' ed ecco che arriva il calcio alla povera bestia, come se fosse un pallone da calcio.

Il video è diventato subito virale e messo in circolo su molte chat di whatsapp. Rocco Marzilli, attivista di Gioventù Nazionale di Cassino lo pubblica sul suo profilo Fb e scrive: «La miseria umana non conosce limiti. Vantarsi della violenza su un animale indifeso è da vigliacchi. I protagonisti in questione sono persone della nostra zona. Ho rimosso nome e cognome perché non sono ne giudice ne giuria. Ma spero con tutto il cuore che sconterete»