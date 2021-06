Cucciolo di procione incastrato con la testa nel tombino viene salvato da morte certa dai vigili del fuoco

Non è chiaro come possa essere successo. Di certo c'è che, se non vi fosse stato l'intervento dei vigili del fuoco, quel cucciolo sarebbe potuto morire. Teatro del singolare salvataggio, Harrison Township, ridente località americana del Michigan a ridosso del lago Saint Claire, a nord di Detroit. Lì, qualcuno si accorge di qualcosa che fa capolino da un tombino. La copertura in ghisa, è di quelle utilizzate per le fogne. Per questo, inizialmente si pensa ad un topo. Poi, però, ci si rende conto che non si tratta di un roditore in libera uscita ma di altro. Così scattano i soccorsi. La testolina che spunta dal tombino è quella di un procione. Cucciolo, quel piccolo sembra essere rimasto incastrato e se non si fa in fretta potrebbe accadere il peggio. Fortunatamente, i vigili del fuoco giungono sul posto in un attimo e le operazioni di soccorso hanno inizio. Contrariamente alla buffa immagine, diffusa dai vigili del fuoco sulla loro pagina social (Harrison Township Firefighter Local 1737) l'intervento non è affatto facile.

Con la copertura del tombino estremamente robusta e, di contro, la fragilità del corpicino del cucciolo, l'operazione si fa più complicata del previsto ma, alla fine, il procione è salvo. «La pattuglia ha fatto un buon lavoro, ha commentato un portavoce dei vigili del fuoco. Sono stati usati diversi utensili per liberare l'animale che, alla fine, è stato portato al Macomb County Animal Control dove, dopo una serie di visite, non sono state riscontrate ferite». Il procione, chiamato anche orsetto lavatore, è un mammifero onnivoro tipico del Nord America. Assai goloso, è noto per le scorribande nelle abitazioni alla ricerca di cibo. Di medie dimensioni, può arrivare ad una lunghezza di 70 centimetri per quasi 9 chilogrammi di peso, è uno degli animali simbolo degli Stati Uniti. Una curiosità: il nomignolo orsetto lavatore lo si deve alla singolare abitudine di immergere in acqua il cibo prima di mangiarlo.

