Procione incastrato nel tombino salvato dai vigili del fuoco (e da un sedativo)

@Newtonrescue1 @NewtonFireDept helping save this little juvenile trash panda I noticed stuck on my morning commute. Great to see so many animal lovers in the group pic.twitter.com/Fps40S40cG — John Moore (@j3moore) August 1, 2019

Sabato 3 Agosto 2019, 09:04 - Ultimo aggiornamento: 03-08-2019 10:25

Ci sono volute due ore, giovedì scorso, per salvare un procione rimasto incastrato in un tombino. In(Stati Uniti) i vigili del fuoco hanno mostrato ancora un volta un grande cuore. Mettendolo al servizio del piccolo orsetto lavatore bloccato tra le grate del chiusino. Un ciclista si è accorto dell'animale e, commosso dal suo sguardo che quasi implorava aiuto, ha chiamato immediatamente gli uomini delI pompieri locali sono accorsi sul posto e hanno attivato le operazioni di salvataggio. Con un po' di sapone hanno lubrificato il pelo del procione. «Questo metodo - ha detto l'ufficiale McCully - funziona nel 90% dei casi». E come vuole la legge di Murphy, il procione disi è ritrovato nel restante 10%. Il secondo tentativo dei vigili del fuoco è stato quello di sfilare il tombino da terra, permettendo al procione di utilizzare il resto del corpo e provare con i muscoli a liberarsi. Tentativo numero 2: fallito.I pompieri hanno quindi chiamato un'addetta al controllo degli animali ma anche lei non è stata in grado di liberare l'animale. Come racconta l'NBC a salvare il piccolo (mica tanto) e a far tirare un sospiro di sollievo ai 10 vigili del fuoco di Newton, ci ha pensato un veterinario. Il medico, grazie a un sedativo, ha addormentato il procione e con i muscoli del collo rilassati è stato finalmente liberato. Ora è in cura presso il. «E' stata come un'operazione» ha twittato il Corpo dei vigili del fuoco di Newton: «Salviamo cittadini grandi e piccoli!!!»