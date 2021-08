Scatola di plexiglas per visitatori nella gabbia di un leone in uno zoo: è polemica

Un video recentemente pubblicato da Animal City, mostra una nuova attrazione di uno zoo libanese che ha provocato un'ondata di indignazione tra gli utenti del Web e gli attivisti ambientali, che ritengono la trovata un caso di abuso ai danni degli animali.

Nella registrazione è possibile vedere due ragazze che entrano in una scatola di plexiglas che consente loro di stare all'interno del recinto di un leone maschio. Le due stuzzicano il leone mentre il re della foresta sbatte ripetutamente le zampe contro la scatola.

APPROFONDIMENTI SVEZIA Tigri e leoni positivi al Covid in uno zoo, contagiato anche un... CINA Il leone morto abbandonato nella pozza dello zoo cinese, filmato dai... VIRALISSIMO Leone alla guida di un fuoristrada in uno zoo: la fotografia fa il...

Il video è diventato virale e ha suscitato aspre critiche. «Questo povero leone viene torturato come un prigioniero per profitto. Questo posto dovrebbe essere segnalato per abuso di animali», ha twittato un utente.

Nel frattempo, One Green Planet, una piattaforma per la comunità di persone interessate ai problemi ambientali, ha creato una petizione per salvare il leone «torturato per profitto».