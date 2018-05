Puma attacca ciclisti, un morto e un ferito grave. «Secondo caso negli ultimi 94 anni»

Negli ultimi 94 anni, come ha ricordato l'associazione Cougar Network, si tratta del secondo attacco fatale di un puma ai danni di un essere umano. E per cercare di capire cosa possa aver spinto il felino ad attaccare è stata disposta un'autopsia sul corpo dell'animale.​

Photo of the #cougar that attacked two mountain bikers, ages 32 and 31. The 32 year old didn’t survive. 😢 Other victim is @harborviewmc. DFW tracked down and euthanized the #mountainlion. #NorthBend #cougarattack https://t.co/mlCkhWNVFO @KIRO7Seattle pic.twitter.com/hCdj74Nx65