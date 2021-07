Offrimi il pranzetto, il gelato lo offro io: raccolta alimentari per i randagi

TORRE DEL GRECO. Offrimi un pranzetto, il gelato lo offro io. Con questo slogan i responsabili del corpo provinciale guardie ambientali volontarie Napoli promuovono una due giorni di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali da affezione e per la tutela dei randagi.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune, si terrà domani e domenica dalle 19 alle 22 nelle adiacenze del lido La Vela Beach di via Litoranea dove verrà allestito un infopoint dove saranno raccolte crocchette, scatolette, ciotole e medicinali per cani e gatti randagi, oltre che per incontrare i cittadini e discutere insieme sui rischi e sulle possibili infrazioni che derivani dall'abbandono degli animali domestici. Ai piccoli che effettueranno una donazione sarà offerto in omaggio un gelato.

«Un'iniziativa lodevole - afferma l'assessore con delega al Benessere animale, Annarita Ottaviano - che chiama tutti noi ad un gesto di solidarietà ed anche di responsabilità verso i nostri amici a quattro zampe».